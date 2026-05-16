Caen en Apodaca a dos presuntos integrantes de grupo delictivo

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 129 envoltorios con distintos tipos de narcóticos, báscula digital y dinero en efectivo.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia durante un operativo realizado en el municipio de Apodaca.

La captura ocurrió en la colonia Hacienda Los Pinos I, en el cruce de las calles Cruz del Sur y Guatemala, donde los agentes ubicaron a los sospechosos junto a una motocicleta.

Los detenidos fueron identificados como Yahir “N” de 28 años, y Óscar “N" de 55 años, quienes presuntamente realizaban actividades ilícitas en la zona.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 129 envoltorios con distintos tipos de narcóticos, báscula digital y dinero en efectivo.

De acuerdo con Fuerza Civil, ambos hombres son investigados por su presunta participación dentro de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional que opera principalmente en el norte del área metropolitana.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.