Caen dos tras hechos delictivos ligados con motos en Pesquería

Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica e investigarán si existe alguna relación

Dos jóvenes fueron detenidos por su probable participación en delitos relacionados con motocicletas en la colonia Cantoral, en Pesquería.

La primera detención ocurrió sobre la calle La Estrella, donde los oficiales detectaron a un hombre que presuntamente desmantelaba una motocicleta.

Al revisar la unidad, los policías localizaron un chasis con alteraciones en sus medios de identificación y sin un número de serie visible.

El detenido fue identificado como Edgar “N”, de 21 años, señalado por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo.

En una segunda intervención, los elementos municipales detectaron una motocicleta que circulaba sin placas. Al verificar la matrícula que presentó el conductor, confirmaron que no correspondía a dicha unidad.

Por este hecho fue detenido Fernando “N”, de 19 años, por su probable participación en un delito relacionado con la identificación vehicular.

Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica e investigarán si existe alguna relación entre los dos casos.