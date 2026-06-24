Caen dos tras ataque a Fuerza Civil; serían montachoques

Tras la intervención, se logró la detención de dos presuntos involucrados, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Una intensa movilización policiaca se registró tras detonaciones de arma de fuego en la colonia Santa Martha, donde dos personas fueron detenidas luego de un operativo encabezado por Fuerza Civil.

Los hechos ocurrieron inicialmente sobre la carretera a Nuevo Laredo, donde elementos estatales daban seguimiento a un vehículo en color blanco, presuntamente relacionado con actos ilícitos, específicamente en hechos conocidos como “montachoques”.

Durante el operativo se registró un enfrentamiento y una persecución que concluyó en la colonia Santa Martha, sobre la avenida Las Torres, en su cruce con Camino Real, en el municipio de Escobedo, donde se reportaron disparos que alertaron a vecinos del sector.

Tras la intervención, se logró la detención de dos presuntos involucrados, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Posteriormente arribaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona y aseguraron el vehículo implicado.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó las diligencias correspondientes.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer el móvil del ataque y su posible participación en otros hechos relacionados con “montachoques”.