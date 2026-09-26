Caen dos trabajadores de un andamio en San Pedro

Los trabajadores realizaban cortes de material para posteriormente ensamblar la estructura y efectuar labores de soldadura.

Dos trabajadores resultaron lesionados al caer de un andamio mientras realizaban labores en la parte superior de una estructura, en un inmueble ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en su cruce con Gómez Morín, en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, los trabajadores se encontraban a una altura aproximada de 1.70 metros, realizando trabajos para colocar una estructura en el área del techo, cuando la base del andamio se movió y provocó que ambos cayeran.

Los trabajadores realizaban cortes de material para posteriormente ensamblar la estructura y efectuar labores de soldadura.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los lesionados. Para poder brindar la atención, el andamio tuvo que ser desplazado aproximadamente dos metros debido a las condiciones del espacio.

Uno de los trabajadores, un hombre de 33 años, sufrió varios golpes, principalmente en la cabeza y el rostro, además de una probable fractura en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado al Hospital San Vicente.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores no contaban con equipo de protección personal al momento de realizar las labores.

El área fue acordonada y se indicó que los trabajos permanecerán suspendidos hasta que se realice la inspección correspondiente por parte de las autoridades de Protección Civil.

La empresa responsable de las labores fue identificada como C2 Industrias.