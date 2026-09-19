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Caen dos trabajadores de estructura en San Pedro

Por: Esmeralda Valdez

17 Septiembre 2026, 19:48

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Los hombres cayeron de una altura de entre dos y tres metros mientras realizaban labores en el cruce de Perseverancia y Sierra Azul

Caen dos trabajadores de estructura en San Pedro

Dos trabajadores resultaron lesionados luego de caer de una estructura de madera mientras realizaban labores en el cruce de las calles Perseverancia y Sierra Azul.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro. A su llegada, valoraron a dos hombres, quienes habían caído desde una altura aproximada de dos a tres metros.

El primer trabajador presentó un probable esguince en la muñeca izquierda y una herida en la ceja izquierda.

El segundo hombre presentó un probable esguince en el tobillo derecho y una abrasión en el brazo derecho.

Ambos fueron trasladados estables al Hospital San Jorge para recibir una valoración médica.

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