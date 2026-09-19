Caen dos trabajadores de estructura en San Pedro

Los hombres cayeron de una altura de entre dos y tres metros mientras realizaban labores en el cruce de Perseverancia y Sierra Azul

Dos trabajadores resultaron lesionados luego de caer de una estructura de madera mientras realizaban labores en el cruce de las calles Perseverancia y Sierra Azul.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro. A su llegada, valoraron a dos hombres, quienes habían caído desde una altura aproximada de dos a tres metros.

El primer trabajador presentó un probable esguince en la muñeca izquierda y una herida en la ceja izquierda.

El segundo hombre presentó un probable esguince en el tobillo derecho y una abrasión en el brazo derecho.

Ambos fueron trasladados estables al Hospital San Jorge para recibir una valoración médica.