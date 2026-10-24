Caen dos sospechosos por robo de 150 mil pesos en casa de empeño

Dos hombres fueron detenidos en Guadalupe por su presunta participación en el robo de 150 mil pesos a una casa de préstamos el 13 de octubre.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres señalados como presuntos participantes en un robo con violencia de 150 mil pesos a una casa de préstamos fueron detenidos por policías de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre en un establecimiento ubicado en la colonia La Playa, donde los responsables presuntamente utilizaron un vehículo negro para escapar con el dinero.

El primero de los detenidos fue identificado como Javier, de 41 años, quien fue ubicado en la colonia Valle del Sol mientras viajaba en el vehículo presuntamente utilizado en el atraco.

En una segunda intervención, capturaron a Miguel Ángel, de 48 años alias “Cleto”, en calles de la colonia Díaz Ordaz. De acuerdo con el reporte, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado por los oficiales.

Al momento de las detenciones, los policías aseguraron narcóticos, un arma de fuego y una réplica.

Ambos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.