Caen dos presuntos integrantes de grupo dedicado a robos

Fue mediante dos operativos simultáneos en la colonia Melchor Ocampo, donde policías de Guadalupe ubicaron y detuvieron a Carlos Alexander y a Juan Alberto

Tras la detención de un presunto asaltante que fue atropellado por un comerciante al sorprenderlo dentro de su negocio en la colonia Los Lermas, policías de Guadalupe ubicaron y detuvieron a otros dos presuntos integrantes del mismo grupo delictivo.

Elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe dieron seguimiento al caso ocurrido el pasado domingo, cuando el comerciante detectó a varios hombres dentro de su negocio. Al menos dos de ellos lograron escapar, mientras que otro fue detenido después de que el propietario lo atropellara cuando intentaba huir.

A partir de este hecho, los oficiales analizaron videos de seguridad, características de los sospechosos y el modo de operar del grupo, lo que permitió identificar a otros dos presuntos involucrados en diversos robos a negocios.

Fue mediante dos operativos simultáneos realizados en la colonia Melchor Ocampo, en las inmediaciones del Río La Silla y la calle Olivos, donde los oficiales ubicaron y detuvieron a Carlos Alexander, de 18 años, y Juan Alberto, de 38.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con el mismo grupo y con otros robos cometidos en los sectores de Melchor Ocampo y Los Lermas, entre ellos el registrado el domingo en la empresa MAVSA.

Durante las intervenciones, los policías aseguraron 50 dosis de cocaína, 30 dosis de marihuana, dos básculas digitales y una motocicleta.

Con estas detenciones, suman tres los presuntos integrantes de este grupo que han sido detenidos en relación con los robos investigados.

Carlos Alexander y Juan Alberto quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.