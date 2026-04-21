Caen dos presuntos generadores de violencia en Los Ramones

Las autoridades investigan a ambos por su presunta participación en una organización criminal con presencia nacional e internacional.

Dos hombres identificados como Antonio “N”, de 41 años, y Francisco “N”, de 23, fueron detenidos por autoridades estatales y federales en el municipio de Los Ramones, al ser señalados como presuntos generadores de violencia.

La captura fue realizada por elementos de Fuerza Civil, Defensa y Guardia Nacional sobre la Carretera Libre Monterrey-Reynosa, a la altura del kilómetro 75, donde ambos ya eran buscados.

De acuerdo con el reporte, al notar la presencia policiaca, uno de los sospechosos corrió hacia la maleza para intentar escapar, lo que desató una persecución a pie.

Minutos después, los oficiales lograron interceptar y capturar a los dos hombres.

Durante una revisión, les aseguraron un arma larga abastecida, tres cargadores con 25 cartuchos, cinco bolsas con marihuana, seis dosis de una sustancia similar al cristal y dos chalecos balísticos.

Las autoridades investigan a ambos por su presunta participación en una organización criminal con presencia nacional e internacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.