Caen dos presuntos generadores de violencia en Juárez

Operativo conjunto en Juárez dejó dos detenidos con droga; uno es investigado por su posible vínculo con un feminicidio en Portal de Juárez

Un operativo interinstitucional derivó en la detención de dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia en el municipio de Juárez, Nuevo León, uno de ellos considerado objetivo prioritario por delitos de alto impacto.

La acción fue resultado de la coordinación entre la nueva Fuerza Civil, la Policía Municipal de Juárez, la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones, como parte de la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad.

Despliegue estratégico

La intervención se realizó la tarde de este sábado en el cruce de la calle Tucán y Avenida Las Aves, en la colonia Vistas de San Juan, donde los oficiales detectaron a dos jóvenes previamente georreferenciados mediante labores de inteligencia y análisis territorial.

Los detenidos fueron identificados como Josly “N” y Martín “N”, ambos de 24 años de edad.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de 200 dosis de una sustancia sólida con características de “cristal”, diversas dosis de cocaína y marihuana, básculas digitales y dinero en efectivo.

Investigación por feminicidio

De acuerdo con las autoridades, Josly “N” es investigado por su probable responsabilidad en delitos de alto impacto, entre ellos un feminicidio ocurrido la madrugada de este sábado en la colonia Portal de Juárez.

Las indagatorias continúan a cargo de la Fiscalía, que busca esclarecer el crimen y determinar la posible participación del detenido en estos hechos.

Ambos hombres, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica conforme avancen las diligencias.