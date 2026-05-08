Caen dos presuntos distribuidores de droga en zona del Mesón

Policías de Monterrey captura a un hombre y una mujer que portaban diversas dosis de droga, en calles del Centro de la ciudad

En dos operativos en la zona del Mesón Estrella, una mujer y un hombre fueron capturados con un total de 60 dosis de droga lista para ser comercializada.

Las detenciones se llevaron a cabo por elementos de la Policía de Monterrey en calles del primer cuadro.

La primera detención se realizó en el cruce de la calle Juan Méndez y Tapia.

En este sitio fue capturado Néstor Jaime, de 53 años de edad, quien escondía dosis de cocaina en piedra y cristal en una mochila en color azul.

El presunto distribuidor intentó darse a la fuga pero fue detenido minutos después y llevado a las instalaciones de la mencionada corporación.

En esa misma zona pero en el cruce de Juan Méndez y Aramberri, la policía detuvo a una mujer de nombre Paulina, de 37 años.

Se dio a conocer que su captura ocurrió cerca de las nueve de la noche cuando presuntamente discutía con otra mujer.

Al darse cuenta de la presencia de los oficiales, la segunda mujer escapó corriendo.

Ambos presuntos responsable fueron trasladados a las instalaciones de esa corporación.