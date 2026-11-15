Caen dos presuntos asesinos a menos de un mes del crimen

Elementos ministeriales capturaron a Emmanuel "N" y notificaron a Jonathan "N" sobre su orden de aprehensión por el crimen.

Dos jóvenes fueron detenidos por presuntamente asesinar a balazos a un hombre en octubre pasado al interior de su vivienda de la colonia Hidalgo, en Monterrey.

Se trata de Emmanuel "N", de 26 años, quien fue capturado en el mismo sector donde ocurrió el crimen; y Jonathan "N", de 27, cuya orden de aprehensión le fue notificada al estar ya internado por otro delito en un centro de reinserción social.

Dinámica de la agresión y hechos

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían entrado a la vivienda donde habitaba su víctima, identificada como Edgar, de 43 años, para acabar con su vida.

Primero, según detalló la Fiscalía, ingresó Emmanuel y entabló una conversación con el ahora fallecido para que luego se sumara a la plática Jonathan.

Momentos después, cuando los tres hablaban, los presuntos delincuentes sacaron un arma de fuego y dispararon.

El ataque ocurrió el pasado 19 de octubre sobre la calle Sendero de los Lirios.

Traslado y situación legal

Trascendió que la pareja sentimental de la víctima lo trasladó por cuenta propia hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la colonia Del Prado.

Sin embargo, Edgar ya no presentaba signos vitales.

Los dos jóvenes detenidos enfrentan ahora una investigación por el delito de homicidio doloso y se encuentran internados en un penal como medida cautelar.