Caen dos presuntos asaltantes de tiendas en Guadalupe

Policías de Guadalupe detienen a dos hombres presuntamente involucrados en atracos a tiendas de conveniencia, en el sector norte del municipio

Dos hombres, quienes habrían participado en distintos robos a tiendas de conveniencia, fueron detenidos en operativos realizados por la Policía de Guadalupe en la zona norte del municipio.

Las capturas fueron gracias a labores de inteligencia tras denuncias por asaltos en colonias como Valle de San Miguel, Valle Soleado y Cañada Blanca.

En un primer operativo, el Grupo Especial Táctico detuvo a un menor de 17 años, en Cañada Blanca, a quien le aseguraron 32 dosis de cristal, dinero en efectivo y una báscula gramera, siendo vinculado con robos a sucursales de diferentes tiendas de autoservicio.

En un segundo operativo fue capturado José Uriel "N", de 25 años, en la colonia Valle Soleado, en posesión de 20 dosis de cristal.

De acuerdo con autoridades, estaría relacionado con al menos 15 asaltos y cuenta con una orden de aprehensión vigente por robo con violencia.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para definir su participación en los robos.