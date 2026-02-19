Caen dos por robo y narcomenudeo en Santa Catarina

El primer operativo ocurrió en la colonia San Gilberto, en donde fue capturado Alan 'N'. En una segunda acción, se detuvo a Daniel 'N'.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina detuvieron en hechos distintos a dos hombres presuntamente vinculados a robos en negocios del municipio.

El primer operativo ocurrió en la colonia San Gilberto, en donde fue capturado Alan “N”, de 22 años, acusado de asaltar una barbería con un arma de fuego y despojar a la empleada de 500 pesos.

Al joven se le aseguraron el dinero, el arma y varias bolsas con hierba con características similares a la marihuana.

En una segunda acción, se detuvo a Daniel “N”, también de 22 años, quien fue interceptado tras intentar huir en motocicleta en la zona del arroyo El Obispo; tras su detención, se le decomisaron diversas dosis de presunta droga y una báscula digital. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y son investigados por su posible participación en otros hechos delictivos.