Los detenidos fueron identificados como Abraham y Mario Antonio, a quienes les aseguraron dos costales con cableado diverso, presuntamente sustraído del negocio

Un par de sujetos que presuntamente robaban cableado de cobre de una chatarrería fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe.

La acción, en la colonia Jardines de San Rafael, fue posible en coordinación con cámaras inteligentes del C4, luego de que los sujetos fueron detectados sobre los techos del establecimiento.

Los detenidos fueron identificados como Abraham, de 26 años de edad; y Mario Antonio, de 22 años, a quienes les aseguraron dos costales con cableado diverso, presuntamente sustraído del negocio.

La intervención inició tras una alerta recibida en el C4 sobre dos personas en las azoteas del local comercial denominado "Metales Reciclables Villarreal”, ubicado en el cruce de las avenidas San Rafael y López Mateos.

Las cámaras captaron cuando los dos señalados llegaron y subieron a la azotea del negocio.

Los movimientos de ellos durante el atraco fueron registrados por el sistema inteligente del C4.

Al arribar, los elementos detectaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar por las azoteas de viviendas cercanas.

La visualización y seguimiento de los presuntos delincuentes por medio de las cámaras facilitó su ubicación, y minutos después fueron alcanzados y detenidos por los oficiales cuando querían escapar hacia la calle Jacarandas.

Según archivos y datos del área de Análisis de la Policía de Guadalupe, Mario Antonio tiene una orden de aprehensión vigente por robo calificado y es investigado por su presunta participación en al menos cinco robos a negocios de la colonia San Rafael.

Ambos detenidos y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.