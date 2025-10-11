Caen dos por intento de robo y posesión de drogas en San Nicolás

La Policía de San Nicolás detuvo a dos hombres captados por cámaras del C4 cuando intentaban robar un vehículo en López Mateos y Fundidores

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de San Nicolás tras ser detectados por las cámaras del C4 cuando intentaban robar un vehículo en el cruce de las avenidas López Mateos y Fundidores.

Los sospechosos, identificados como Adrián "N" de 21 años y Carlos “N" de 43, viajaban a bordo de un Nissan March azul, en donde, tras la detención, se les aseguraron varias bolsas con marihuana, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, laptops, mochilas y otros objetos presuntamente robados.

De acuerdo con las autoridades, ambos estarían relacionados con otro robo ocurrido un día antes en la colonia Anáhuac, donde sustrajeron artículos de una camioneta Honda HR-V.

Los detenidos y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público.