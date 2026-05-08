Caen dos por homicidio y desaparición forzada en Pesquería

Las indagatorias establecen que, tras el homicidio, el cuerpo fue ocultado y abandonado en un camino de terracería de la misma colonia

Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en un homicidio calificado y el delito de desaparición forzada de personas, tras un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a través de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los imputados fueron identificados como Carlos Daniel “N”, de 27 años, y Galileo “N”, de 48, quienes fueron capturados el 6 de mayo de 2026 cuando se encontraban en la vía pública del municipio de Pesquería, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2025, al interior de un domicilio ubicado en la calle Apodaca, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

En ese lugar, un hombre identificado como Carlos, de 42 años, habría sido agredido tras una discusión, sufriendo lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Las indagatorias establecen que, tras el homicidio, el cuerpo fue ocultado y abandonado en un camino de terracería de la misma colonia, con la finalidad de impedir su localización.

Posteriormente, el hallazgo fue reportado a las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó como causa de muerte una contusión profunda a nivel craneal y vertebromedular cervical.

Los detenidos fueron internados en un Centro de Reinserción Social estatal y quedaron a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.