Caen dos objetivos prioritarios y una pareja ligada al crimen

Cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, entre ellos dos objetivos prioritarios, fueron detenidos en operativos de Fuerza Civil y la AEI

Dos hombres considerados como objetivos prioritarios por las autoridades estatales, así como una pareja presuntamente vinculada a un grupo delictivo, fueron detenidos durante tres operativos estratégicos realizados este fin de semana por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, en los municipios de Guadalupe y Apodaca.

La primera intervención se llevó a cabo en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, como resultado de una investigación que permitió la geolocalización de una pareja que viajaba a bordo de un automóvil Honda Civic.

Los oficiales ubicaron el vehículo en el cruce de las calles Mixcoac y Sombrerete, donde marcaron el alto a sus ocupantes, identificados como Cristian "N", de 26 años, y Andrea "N", de 24.

Durante una revisión, los agentes les aseguraron diversos envoltorios con sustancias con las características de la marihuana, cristal y cocaína, además de dinero en efectivo, dispositivos móviles y otros indicios, por lo que ambos fueron detenidos.

Horas más tarde, en la colonia Arboleda Monarca, en Apodaca, los elementos continuaron con las labores de inteligencia y geolocalización que permitieron ubicar a Ángel "N", de 21 años, quien viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan.

Tras interceptarlo, le encontraron tres cargadores abastecidos para arma larga, así como diversos envoltorios con presunta marihuana y cristal.

El tercer operativo se desarrolló cerca del fraccionamiento Monetta, sobre la avenida Concordia y su cruce con la calle Nápoles, también en Apodaca, donde los oficiales localizaron a Miguel "N", de 28 años, quien circulaba en un automóvil Jac J2.

Al realizarle una inspección, le decomisaron cuatro cargadores abastecidos para arma larga, envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los cuatro detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo en el que desempeñan funciones como generadores de violencia. Además, Ángel "N" y Miguel "N" son considerados objetivos prioritarios dentro de las investigaciones que mantienen las corporaciones de seguridad.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras que Ángel "N" y Miguel "N" quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.