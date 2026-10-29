Caen dos objetivos prioritarios con presunta droga en García

Dos objetivos prioritarios fueron detenidos en García, Nuevo León, con 15 bolsas de presunta marihuana y seis de aparente cristal durante un operativo.

Dos personas identificadas como David “N” y María “N”, señaladas como objetivos prioritarios, fueron detenidas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia San Blas, en García, tras ser sorprendidas en posesión de presuntos narcóticos.

La captura ocurrió , cuando los investigadores realizaban labores en el sector y observaron a la pareja, que presuntamente intentó escapar al notar la presencia policial.

Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron 15 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, además de seis bolsas tipo Ziploc con una sustancia sólida cristalina, aparentemente cristal.

También aseguraron una báscula gramera, dinero en efectivo, un bate de béisbol metálico y un teléfono celular.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Líneas de Investigación Preliminares de Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.