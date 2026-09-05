Caen dos mujeres con marihuana en mochila escolar

Dos mujeres fueron detenidas en Guadalupe tras ser sorprendidas con marihuana en Valle Soleado; intentaron deshacerse de la droga.

Dos mujeres fueron detenidas por policías de Guadalupe, luego de ser sorprendidas en posesión de marihuana en la colonia Valle Soleado.

Las detenidas fueron identificadas como Andrea “N” de 51 años, y Brenda Rubí “N” de 28, quienes fueron ubicadas en una plaza ubicada sobre el cruce de Valle Alegre y Valle de Morelia.

De acuerdo con la autoridad, ambas mujeres intentaron deshacerse de la droga al notar la presencia de los oficiales, pero fueron interceptadas.

Durante la revisión, los policías les aseguraron 40 dosis de marihuana, además de 500 gramos del mismo enervante distribuidos en dos bolsas de plástico, los cuales eran transportados en una mochila escolar.

Durante la verificación de datos, los oficiales detectaron que Andrea contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Ambas mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.