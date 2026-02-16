Caen dos motociclistas por droga y placa robada

La Policía de Monterrey detuvo en hechos distintos a dos jóvenes; uno por presunta posesión de mariguana y otro por portar placa con reporte de robo

En dos acciones diferentes, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres por presuntos delitos relacionados con posesión de droga y uso de una placa con reporte de robo.

El primer caso ocurrió a las 15:45 horas en el cruce de Conchos y Moisés Sáenz, en la colonia Mitras Centro, donde fue capturado Edgar Daniel G., de 25 años.

De acuerdo con el informe, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron al conductor de una motocicleta Itálika gris, con placas 60SEH2, circulando a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto, el joven hizo caso omiso, lo que derivó en una breve persecución.

Metros más adelante fue alcanzado; intentó huir a pie, pero fue detenido por los uniformados.

Tras una revisión, se le encontró una bolsa de papel que contenía hierba verde con características similares a la mariguana.

Placa colgada y reporte de robo

En un segundo hecho, registrado a las 11:15 horas en el cruce de Arteaga y Jiménez, fue detenido Herson Uriel H., de 19 años.

El joven empujaba una motocicleta Vento negra con azul, con placas 44SEX1, presuntamente para ingresar a una gasolinera, obstruyendo la circulación. Al ser abordado por los policías, reaccionó de manera agresiva, por lo que fue asegurado.

Tras verificar la matrícula a través del sistema de monitoreo del C4, se confirmó que la placa pertenecía a una motocicleta Kurasai con reporte de robo desde diciembre pasado en la colonia Cedros.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo” implementada por la actual administración municipal para fortalecer la seguridad y disminuir la incidencia delictiva.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.