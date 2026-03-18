Caen dos motociclistas en operativos en Guadalupe

Los motociclistas fueron detenidos en distintos puntos durante operativos de revisión. Uno transportaba 20 dosis de drga y el otro circulaba sin placas

Dos motociclistas fueron detenidos en distintos puntos del municipio de Guadalupe durante operativos de revisión implementados por autoridades municipales, como parte de un despliegue enfocado en la supervisión de este tipo de unidades.

El primer caso se registró en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos e Israel Cavazos, donde los oficiales marcaron el alto a un motociclista para una revisión de rutina.

Durante la inspección, le fue encontrada una mariconera en la que transportaba 20 dosis de una sustancia con características del cristal, así como seis dosis de marihuana y una báscula digital.

El hombre fue identificado como Juan Carlos, de 34 años, y fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

En un segundo hecho, registrado en la calle Perlita en su cruce con Platino, en la colonia Santa Cruz, policías interceptaron a otro motociclista que circulaba sin placas visibles.

Al revisar la unidad, los oficiales detectaron que el número de serie se encontraba borrado, además de presentar diversas modificaciones, lo que derivó en su aseguramiento.

El conductor, identificado como Roberto Daniel, de 40 años, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por un delito equiparable al robo de vehículo.

Las detenciones se realizaron como parte de un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, que busca reforzar la vigilancia y detectar posibles conductas delictivas en el municipio.