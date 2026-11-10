Caen dos jóvenes con 217 dosis de droga en Monterrey

La policía municipal interceptó a los sospechosos en Aramberri tras una discusión y decomisó las sustancias para entregarlas al ministerio.

Una discusión en plena vía pública terminó con dos jóvenes detenidos y el aseguramiento de 217 dosis de presuntas drogas, en el centro de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de Aramberri y Colegio Civil, en el Mesón Estrella.

De acuerdo con la Policía de Monterrey, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a los dos hombres discutiendo; sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados metros más adelante.

Detención e inspección en el Mesón Estrella

Los detenidos fueron identificados como Jair, de 18 años, y Brayan Francisco, de 25.

Durante una revisión, a Jair le encontraron 108 envoltorios con presunta cocaína en polvo, cocaína en piedra y cristal; mientras que a Brayan Francisco le aseguraron otros 109 paquetes con sustancias similares.

En total, los policías decomisaron 217 dosis de presuntas sustancias ilícitas.

Ambos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.