Caen dos jóvenes con 217 dosis de droga en Monterrey

Una discusión en plena vía pública terminó con dos jóvenes detenidos y el aseguramiento de 217 dosis de presuntas drogas, en el centro de Monterrey.
Los hechos se registraron en el cruce de Aramberri y Colegio Civil, en el Mesón Estrella.
De acuerdo con la Policía de Monterrey, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a los dos hombres discutiendo; sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados metros más adelante.
Detención e inspección en el Mesón Estrella
Los detenidos fueron identificados como Jair, de 18 años, y Brayan Francisco, de 25.
Durante una revisión, a Jair le encontraron 108 envoltorios con presunta cocaína en polvo, cocaína en piedra y cristal; mientras que a Brayan Francisco le aseguraron otros 109 paquetes con sustancias similares.
En total, los policías decomisaron 217 dosis de presuntas sustancias ilícitas.
Ambos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.