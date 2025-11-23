Caen dos hombres tras discusión en Monterrey; llevaban droga

Autoridades locales llevaron a cabo el aseguramiento de más de 50 dosis de presunta cocaína y posible marihuana resguardada en bolsas negras

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres en posesión de 53 envoltorios de presunta droga durante la madrugada de este sábado en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:20 horas, en el cruce de las calles Tapia y Juan Méndez, donde los oficiales municipales observaron como dos hombres protagonizaban una discusión sobre la vía pública.

Al ser insultados por dichos individuos, las autoridades procedieron a hacerles una revisión, les encontraron decenas de envoltorios con presunta droga.

De acuerdo con las autoridades, los hombres identificados como Rigoberto "N", de 30 años; y Ricardo "N", de 38, portaban dos bolsas negras.

Al inspeccionarlas, encontraron 29 dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína y 24 envoltorios con presunta droga parecida a la marihuana, respectivamente.

Ambos fueron trasladados hacia las instalaciones de la corporación, para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.