Caen dos hombres por robar una motocicleta en Salinas Victoria

Se les decomisaron un total de 155 envoltorios con tres tipos de presunta droga tras encontrarlos empujando la unidad hurtada

Autoridades capturaron a dos hombres luego de presuntamente robar una motocicleta este viernes, en el municipio de Salinas Victoria.

Elementos de seguridad visualizaron a los presuntos ladrones cuando empujaban una motocicleta por calles de la colonia Pilares.

Al abordarlos, los hombres fueron identificados como Pedro "N", de 26 años y Mario "N" de 32; a quienes se les encontró 97 envoltorios con presunta marihuana, 54 dosis con aparente cocaína y una bolsa con una sustancia sólida parecida al cristal.

Al verificar el vehículo en que viajaban, encontraron que contaba con el número de serie tallado, por lo que se percataron que se trataba de una unidad robada.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal y Fuerza Civil fueron los responsables de montar el operativo estratégico para detectar actos ilícitos.

Se presume que Pedro "N" ya era buscado por las autoridades, debido a que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud.