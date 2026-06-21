Caen dos hombres en operativos de seguridad en Santa Catarina

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica

Dos hombres fueron detenidos en hechos distintos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, como parte de los operativos permanentes de prevención y vigilancia que se realizan en el municipio.

La primera detención ocurrió durante la madrugada del viernes en la colonia Lomas del Mirador. De acuerdo con las autoridades, policías municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando interceptaron a un joven en el cruce de las calles Lomas de la Cima y Loma Linda para efectuar una revisión preventiva.

El detenido fue identificado como Gerardo Gael “N”, de 18 años de edad, a quien presuntamente le localizaron un arma de fuego corta, un cargador y varios cartuchos útiles. Al no acreditar la posesión legal del arma, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Horas más tarde, al mediodía del viernes, se registró una segunda detención en la colonia Montenegro. Durante un recorrido de vigilancia, los oficiales detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta sin placas sobre el cruce de las calles Monte Iztaccíhuatl y Monte Aconcagua, por lo que le marcaron el alto.

El conductor se identificó como Héctor Felipe “N”, de 20 años de edad. Tras una revisión preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversas bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, así como envoltorios con una sustancia blanca que presuntamente corresponde a cocaína en polvo.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.