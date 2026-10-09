Caen dos hombres acusados de secuestrar a empleados en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos en Monterrey por presuntamente secuestrar a dos empleados de una llantera y exigirles 800 mil pesos; uno transfirió 300 mil pesos.

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Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Monterrey, señalados como presuntos responsables de mantener privados de la libertad a dos empleados de un negocio de llantas, a quienes habrían exigido 800 mil pesos para dejarlos salir.

Los presuntos responsables fueron identificados como Yenair Emmanuel “N” de 33 años, y Eduardo “N” de 35, siendo capturados en el cruce de Pablo A. de la Garza y Violeta, en la colonia Moderna.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores, de 27 y 44 años, se encontraban laborando en el establecimiento Ángel Tires cuando los dos hombres llegaron y les exigieron el dinero. Incluso, uno de los empleados habría sido llevado en un automóvil Kia K4 a dos sucursales bancarias, donde realizó transferencias por 100 mil y 200 mil pesos.

Al regresar al negocio para esperar el resto del dinero, uno de los trabajadores aprovechó un descuido para pedir ayuda a las autoridades. Policías municipales arribaron al lugar y encontraron a las dos víctimas junto con los presuntos responsables, quienes fueron detenidos.

Durante el operativo también participó la División Águilas mediante drones conectados al C4 de la corporación.

Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.