Caen dos hermanos con droga; uno era buscado en Coahuila

Son señalados como presuntos responsables del robo de tres camionetas Jeep el año pasado en las colonias Los Doctores y Valle de San Agustín, en Saltillo

Dos hermanos fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos presuntamente en posesión de droga y diversos objetos cuya procedencia no pudieron acreditar. Además, las autoridades los investigan por su presunta participación en el robo de camionetas Jeep en Nuevo León y Coahuila.

La detención se registró alrededor de las 18:50 horas en el cruce de las calles Garibaldi e Hidalgo, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el informe oficial, agentes de la Policía de Investigación de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron un automóvil MG MG5 con placas SBF-839-C que circulaba de manera irregular, por lo que le marcaron el alto.

Al detenerse, los ocupantes, identificados como Samuel N., de 21 años, y Alexis N., de 24, presuntamente reaccionaron de forma agresiva, insultando e intentando agredir a los oficiales, quienes lograron controlarlos.

Durante la revisión preventiva, los policías localizaron nueve envoltorios con hierba con características de la mariguana entre las pertenencias de los detenidos y otros tres más al interior del vehículo, para un total de 12 dosis.

Asimismo, les aseguraron una computadora portátil, un pasaporte y una visa expedidos a nombre de otra persona, documentos cuya posesión no pudieron justificar.

Las investigaciones establecen que ambos son señalados como presuntos responsables del robo de tres camionetas Jeep cometido el 7 de diciembre del año pasado en las colonias Los Doctores y Valle de San Agustín, en Saltillo, Coahuila. Además, son investigados por otro robo de un vehículo de la misma marca ocurrido el pasado 7 de julio en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

Las autoridades también confirmaron que Samuel N. contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Coahuila, por lo que fue entregado a las autoridades de esa entidad para dar cumplimiento al mandato judicial.

Los dos hermanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.