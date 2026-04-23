Caen dos en Monterrey con mariguana y presuntas dosis de cristal

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público

Dos jóvenes fueron detenidos en hechos distintos durante la madrugada en Monterrey, luego de que policías municipales les aseguraran mariguana y varias dosis de una sustancia con características similares al cristal.

La primera detención ocurrió alrededor de las 02:10 horas en el cruce de Pablo A. de la Garza y Magnolia, en la colonia Moderna, donde fue arrestado Bernardo Alberto C., de 25 años.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de patrullaje cuando observaron al joven caminando en actitud evasiva, por lo que le marcaron el alto para una revisión preventiva.

Durante la inspección, presuntamente le encontraron una bolsa con hierba verde similar a la mariguana, con un peso aproximado de 104 gramos, equivalente a cerca de 50 cigarros.

Más tarde, a las 05:25 horas, fue detenido Luis G., de 29 años, en el cruce de Washington y Villagrán, en la zona de la Alameda Mariano Escobedo.

Según las autoridades, los policías detectaron al joven cuando arrojó una bolsa de plástico al suelo al notar la presencia de la patrulla.

Al revisar el contenido, localizaron 11 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal. Posteriormente, al realizarle una inspección, le encontraron otras 11 bolsas con el mismo contenido.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.