Caen dos con droga en operativos al norte de Monterrey

Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron dos intervenciones en San Bernabé XIV Sector, donde aseguraron marihuana y presunta cocaína

Como resultado de dos intervenciones estratégicas encabezadas por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, un hombre y una mujer fueron detenidos este sábado en la colonia San Bernabé XIV Sector, al norte de Monterrey, en posesión de diversas dosis de droga.

Las acciones forman parte de labores de seguimiento e inteligencia en una zona donde autoridades ya mantenían vigilancia por actividades relacionadas con presuntos hechos delictivos.

Capturan a mujer con marihuana y presunta cocaína

El primer operativo se llevó a cabo durante la mañana, cuando oficiales detectaron en el cruce de las calles Nepenta y Umbela un vehículo Mazda 2 con características similares a una unidad previamente identificada en investigaciones.

Tras marcarle el alto, los agentes interceptaron a Aidee “N”, de 30 años de edad.

Durante la revisión, le fueron asegurados:

21 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana.

7 dosis de una sustancia sólida blanca con similitud a la cocaína en piedra.

Detienen a presunto integrante de grupo criminal

Horas más tarde, en la misma colonia, autoridades localizaron a Miguel “N”, de 34 años, quien ya era buscado por corporaciones de seguridad.

El hombre fue ubicado también en el cruce de Umbela y Nepenta, donde le decomisaron:

45 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana.

22 dosis de una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos detenidos presuntamente formarían parte de un grupo criminal en el que colaborarían como generadores de violencia en la zona norte de Monterrey.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.