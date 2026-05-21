Caen cuatro presuntos narcomenudistas en Valle de Lincoln

En la intervención participaron elementos de la Policía de García en coordinación con otras áreas de seguridad e investigación.

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía de García en la colonia Valle de Lincoln, donde además fueron aseguradas dosis de presuntas drogas, dinero en efectivo y objetos relacionados con la posible distribución de narcóticos.

La movilización se registró sobre la avenida La Hacienda y su cruce con la calle La Conquista, luego de un reporte por alteración del orden público que derivó en la intervención de corporaciones municipales.

De acuerdo con la información proporcionada, los oficiales localizaron a tres hombres y una mujer presuntamente discutiendo y alterando el orden en la vía pública. Al aproximarse para controlar la situación, los ahora investigados habrían reaccionado de manera agresiva, por lo que fue necesario solicitar apoyo adicional para concretar su aseguramiento.

Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel Eduardo “R”, de 25 años; Virginio Armando “M”, de 33; Erik Josué “S”, de 18 años; y Bárbara Michelle “P”, alias “Luzbell”, de 25 años.

Durante una revisión preventiva, los agentes localizaron 131 bolsas con una sustancia sólida y cristalina con características similares al cristal, además de 49 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Asimismo, fueron aseguradas una báscula gramera, dinero en efectivo y una mochila que presuntamente era utilizada para el traslado de los narcóticos.

Trascendió que Ángel Eduardo “R” también es investigado por su presunta participación en diversos robos con violencia cometidos contra tiendas OXXO del sector.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

En la intervención participaron elementos de la Policía de García en coordinación con otras áreas de seguridad e investigación.