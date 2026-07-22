Caen cuatro por violación, lesiones y narcomenudeo

Los mandatos judiciales de búsqueda de prófugos son ejecutados en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y con la Policía Ministerial

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca arrestaron, en acciones por separado, a cuatro personas por diversas faltas, pero al profundizar en los casos resultó que tenían órdenes de aprehensión y los internaron en el Cereso 1 Norte del Estado.

Así, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese municipio llega a 55 órdenes de aprehensión ejecutadas en este año.

En el primer caso, se detuvo a Arturo Gabriel, de 22 años de edad, quien tenía mandato judicial pendiente por resistencia de particulares. Lo detuvieron en posesión de 14.51 gramos de la droga conocida como cristal.

En otra acción, capturaron a Sonia Guadalupe, de 37 años, por escandalizar y oponerse al arresto. Tenía mandato judicial por lesiones.

En tanto, Servando N. tenía orden de aprehensión vigente por el delito equiparable a la violación.

Y Gilberto N., de 47 años, traía siete dosis de la droga cristal. Tenía orden de aprehensión por narcomenudeo de metanfetaminas.

Los mandatos judiciales de búsqueda de prófugos son ejecutados en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y con la Policía Ministerial.