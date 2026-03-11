Caen cuatro por posesión de droga en Infonavit La Huasteca

Derivado del operativo, también fue asegurado un inmueble presuntamente vinculado con los detenidos, el cual quedó bajo resguardo

Elementos de Seguridad de Santa Catarina detuvieron a cuatro personas en posesión de diversas dosis de presunta droga durante un operativo realizado en la colonia Infonavit La Huasteca.

La primera detención ocurrió tras atender un reporte por presuntas detonaciones de arma de fuego en un complejo de departamentos ubicado en el andador Pames donde los oficiales observaron a un hombre intentando huir por lo que fue interceptado.

Tras una revisión, dentro de una mochila se le localizaron 10 bolsas con marihuana, 29 envoltorios con piedra, una báscula digital y dinero en efectivo, El detenido fue identificado como Juan “N”, de 42 años.

Posteriormente, los policías detuvieron a tres personas más en el cruce de las calles Cuajuco y Andador Pames, presuntamente relacionadas con el primer arresto, encontrándoles 31 dosis de una sustancia con características del cristal.

Los detenidos fueron Estefany Monserrat “N”, de 22 años; Cristian Emmanuel “N”, de 21; y José Isabel “N”, de 19 años.

Derivado del operativo, también fue asegurado un inmueble presuntamente vinculado con los detenidos, el cual quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía solicita una orden de cateo

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.