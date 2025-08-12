Caen cuatro personas por posesión de drogas en Santa Catarina

La policía de Santa Catarina logró la detención de tres hombres y una mujer por su presunta posesión de drogas en distintos puntos del municipio

La policía de Santa Catarina logró la detención de tres hombres y una mujer por su presunta posesión de drogas en distintos puntos del municipio.

La primera detención se registró en la calle Hacienda San Felipe, en la colonia Hacienda El Palmar, donde fue arrestado Jesús “N”, de 19 años.

Al momento de su captura, se le aseguraron ocho bolsas que contenían presuntamente cocaína, una bolsa con una dosis de piedra y otra más con cristal.

En la colonia Adolfo López Mateos, fue detenida Blanca “N”, de 42 años, a quien se le encontró presuntamente una bolsa con cristal.

Posteriormente, en la colonia Lomas del Mirador, elementos policiales arrestaron a Benito de Jesús “N”, de 33 años.

Durante la revisión, se le decomisó una mochila que contenía 10 bolsas con marihuana, 34 bolsas con cristal, cinco bolsas con cocaína en piedra, tres con cocaína en polvo, además de una báscula y dinero en efectivo.

Finalmente, en la colonia Lomas de la Fama, fue detenido Axel Abimael “N”, de 25 años.

Al momento del arresto, portaba presuntamente 38 bolsas con cristal, siete bolsas con marihuana, una báscula y dinero en efectivo.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público , quien determinará su situación legal