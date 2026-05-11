Caen cuatro personas en tumbas durante visitas por el 10 de mayo

Las tres personas, una de 21 años, otra de 49, y una más cuya edad no se refirió, fueron enviadas hasta el Hospital Universitario para su atención.

Cuatro personas resultaron lesionadas tras caer a tumbas en diferentes panteones de Nuevo León durante las visitas por el Día de las Madres.

Tres de ellas sufrieron juntas el accidente en un camposanto ubicado sobre la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Marín.

Las afectadas, tres mujeres, cayeron a una profundidad de cinco metros y resultaron con heridas que requirieron traslado médico.

Para extraerlas de la fosa fue necesario que elementos de Protección Civil municipal, en coordinación con rescatistas estatales y de Pesquería instalaran un sistema de cuerdas.

Las tres personas, una de 21 años, otra de 49, y una más cuya edad no se refirió, fueron enviadas hasta el Hospital Universitario para su atención.

En el Panteón Dolores, en el centro de Monterrey, ocurrió una incidencia similar que dejó también herida a una mujer.

La altura de caída fue de tres metros, y al tratarse de una mujer de 86 años se requirió el apoyo de los cuerpos de auxilio para salir.

De acuerdo con el reporte la víctima presentaba golpes en todo el cuerpo, y fue trasladada por una ambulancia particular al Hospital Metropolitano.

Ambos casos ocurrieron minutos después de las 9:00 de la mañana del domingo en medio de la alta afluencia de visitas a los camposantos con motivo del 10 de mayo.