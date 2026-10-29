Caen cuatro investigados por robos carreteros en García

Cuatro hombres investigados por presuntos robos carreteros fueron detenidos en García, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, con 171 dosis de narcóticos.

Cuatro hombres investigados por su posible participación en robos carreteros fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil cuando circulaban por la carretera libre Monterrey-Saltillo, en el municipio de García, donde les aseguraron 171 dosis de diversos narcóticos.

La captura se registró a la altura del kilómetro 53, cuando elementos de la División de Caminos detectaron un automóvil Volkswagen Jetta rojo que presuntamente invadía de manera reiterada los carriles de circulación, poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Los policías estatales les marcaron el alto para revisar la situación y, al aproximarse al vehículo, observaron varios envoltorios con características de narcóticos en la consola central, por lo que procedieron a inspeccionar la unidad y a sus ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Erik Alberto “N”, de 26 años; Iván “N”, de 30; Cristóbal “N”, de 20, y Rubén “N”, de 27 años.

De acuerdo con información de inteligencia de la corporación estatal, los cuatro son considerados objetivos de interés y presuntos generadores de violencia, además de que son investigados por su posible participación en diversos robos cometidos en distintos tramos carreteros de Nuevo León.

Durante el operativo, los elementos de Fuerza Civil aseguraron 171 dosis de diversos narcóticos, cuatro teléfonos celulares y un Volkswagen Jetta modelo 2015, en color rojo, en el que viajaban los sospechosos.

Los cuatro hombres, junto con el automóvil y los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para determinar su posible relación con otros hechos delictivos y definir su situación jurídica.

La corporación estatal informó que el arresto forma parte de los recorridos estratégicos de vigilancia y prevención del delito que mantiene la División de Caminos en las principales vías de comunicación de Nuevo León.