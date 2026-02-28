Caen cuatro hombres con vehículos robados en Guadalupe

Las autoridades municipales destacaron que la tecnología de monitoreo en tiempo real y el despliegue inmediato de los oficiales fueron determinantes

En menos de 18 horas, el sistema de videovigilancia del C4 de la Policía de Guadalupe, con apoyo de una unidad de drones, detectó tres vehículos con reporte de robo que circulaban por distintos puntos del municipio.

La coordinación con elementos operativos permitió desplegar acciones tácticas que derivaron en la recuperación de las unidades y la detención de cuatro personas.

De acuerdo con la dependencia municipal, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable al robo de vehículo.

Primer aseguramiento en colonia Guerra

En un primer hecho, a las 14:56 horas, en el cruce de Avenida Benito Juárez y Primera Avenida, en la colonia Guerra, fue ubicada una camioneta Ford Ranger con reporte de robo vigente del 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Juárez.

En el lugar fueron detenidos David “N” de 38 años, y Carlos “N” también de 38.

Recuperan motocicleta en colonia Monteverde

Más tarde, a las 18:30 horas, en Avenida Pablo Livas y San Roque, en la colonia Monteverde, Juarez.

Se detectó una motocicleta con reporte de robo del 21 de octubre de 2025.

En el lugar José “N”, de 39 años, fue detenido.

Tercer caso en colonia La Pastora

El tercer aseguramiento ocurrió a las 9:00 horas en el cruce de Avenida Eloy Cavazos y Avenida Pablo Livas, en la colonia La Pastora.

Se trató de una motocicleta con reporte de robo del 24 de enero de 2026 en la colonia Mirador, en Apodaca.

En este caso fue detenido Erick “N”, de 28 años.

Destacan uso de tecnología en tiempo real

