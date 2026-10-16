Caen cuatro en camioneta presuntamente usada por 'montachoques'

Policías de Monterrey lograron la detención en el cruce de la avenida Constitución y Garibaldi, en la zona Centro, tras ser detectados circulando

Cuatro hombres fueron detenidos en el Centro de Monterrey luego de que policías municipales les encontraran 19 envoltorios con una sustancia con características de la droga tipo cristal, cuando viajaban en una camioneta señalada por presuntamente utilizarse en casos de “montachoques”.

Los detenidos fueron identificados como Moisés “N”, de 26 años; Juan José “N”, de 40; Luis Gerardo “N”, de 40, y Víctor Hugo “N”, de 36 años.

La captura ocurrió en el cruce de Constitución y Garibaldi.

De acuerdo con la Policía de Monterrey, los hombres viajaban en una Audi Q5 gris, con placas SNB-318-A, cuando recibieron la indicación de detenerse, pero presuntamente hicieron caso omiso y fueron interceptados después.

Las autoridades investigan si los presuntos implicados provocaban accidentes viales para exigir dinero en efectivo a sus víctimas por supuestos daños.

Los cuatro quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras se espera que posibles afectados presenten sus denuncias.