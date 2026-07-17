Caen cuatro con droga; los investigan por robo de cajas fuertes

Autoridades investigan a los detenidos por una serie de robos de cajas fuertes en negocios, en diversos puntos de la ciudad

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Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey tras asegurarles diversas dosis de presunta droga.

Además, son investigadas por su probable participación en robos a negocios y en una serie de atracos donde robaban cajas fuertes en distintos puntos de la ciudad.

La detención se registró en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, en la colonia Urdiales, donde oficiales de la Policía de Operaciones Especiales detectaron a varios hombres consumiendo bebidas alcohólicas a bordo de un Volkswagen Jetta blanco.

Los detenidos fueron identificados como Alexis N de 26 años, Jarim N de 35, Julio N de 27 y José de tan solo 17 años.

Durante la inspección al vehículo, los oficiales aseguraron 26 envoltorios con hierba verde con características de la marihuana, una báscula digital y, tras revisar a los ocupantes, 88 dosis de una sustancia similar al cristal, además de un teléfono celular y 510 pesos en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos estarían relacionados con el robo cometido durante la madrugada del martes en dos negocios ubicados en una plaza comercial de Garza Sada y Géminis, en la colonia Contry, donde presuntamente sustrajeron computadoras portátiles, teclados, memorias USB, 20 mil pesos en efectivo y causaron daños en los cristales de los establecimientos.

Asi mismo, las autoridades presumen que el grupo también estaría involucrado en diversos robos de cajas fuertes cometidos en distintos negocios de Monterrey, por lo que las indagatorias continúan para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.