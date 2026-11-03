Caen con droga; los investigan por robos a clientes de bancos

Los detenidos son investigados por pertenecer a una banda que comete robo a clientes que salen de los bancos, en distintos puntos de Monterrey

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Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey en posesión de 28 envoltorios con hierba verde similar a la mariguana; además, son investigadas por su presunta participación en una banda dedicada al robo.

En primera instancia, fueron detenidos: Olga “N” de 45 años; Mauricio “N” de 56, ambos originarios de Jalisco y César “N” de 44 años, procedente del Estado de México, a quienes les localizaron 23 envoltorios con hierba verde.

Cinco minutos después, fue detenida Victoria Berenice “N” de 40 años, originaria de Tabasco, quien circulaba en un vehículo Geely Emgrand negro, también señalado por su presunta participación en actividades ilícitas. A ella le encontraron cinco bolsas con la misma sustancia.

Las investigaciones apuntan a que el modus operandi consiste en colocar objetos puntiagudos en las llantas de los vehículos de las víctimas para provocar que se ponchen. Posteriormente, los delincuentes se acercan para ofrecer ayuda y mientras simulan cambiar el neumático, aprovechan para sustraer el efectivo.

Las autoridades relacionan a este grupo con tres robos cometidos en Coahuila, durante marzo, septiembre y octubre de este año, así como otro registrado en la colonia Reforma, al oriente de Monterrey.

Durante las detenciones también fueron asegurados inflallantas, desarmadores, pinzas, láminas de Michoacán y micas para placas de circulación.

Los cuatro quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones.