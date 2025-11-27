Caen con 35 dosis de mariguana y cocaína en Monterrey

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Por presuntamente traer 35 envoltorios con hierba verde y una sustancia sólida similares a la mariguana y cocaína en piedra, dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey.

La captura fue en hechos diferentes.

El primer caso se registró a las 22:15 horas, en las calles de Democracia y José Mariano Jiménez, en la colonia Sarabia.

Ahí fue capturado Gregorio V., de 31 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizaron a un masculino que al ver la patrulla, toma una actitud evasiva, por lo que detienen la marcha de la unidad.

Al aproximarse para una revisión, el presunto se torna violento, por lo que al tranquilizarlo, le encuentran en su poder 20 bolsas de plástico transparente con hierba verde con las características de la mariguana.

El segundo caso fue a las 05:15 horas en la avenida Venustiano Carranza y la calle Xicoténcatl, en la colonia Garza Nieto, donde capturaron a Felipe S., de 42 años de edad.

Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron a una persona realizando sus necesidades fisiológicas.

Cuando proceden a realizarle una inspección, le localizan 15 envoltorios de aluminio con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra.

Ambas acciones de los oficiales de Policía forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal de Monterrey, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.