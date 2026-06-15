Caen cinco presuntos delincuentes tras persecución en Guadalupe

Autoridades estatales, federales y municipales detuvieron a tres hombres y dos mujeres que transportaban más de 150 dosis de droga.

Cinco personas identificadas como presuntos criminales fueron detenidos en Guadalupe tras una persecución con autoridades estatales, federales y municipales.

Los sospechosos viajaban en una camioneta sobre la avenida Benito Juárez y eran buscados mediante un operativo por los elementos de seguridad pública.

Policías municipales, de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional les dieron alcance y, ante la negativa de detener la marcha, tuvieron que ser perseguidos.

Los cinco, tres hombres y dos mujer, llevaban consigo más de 150 envoltorios con diversos tipos de droga.

Fueron identificados como César de 29 años; Jaime de 18; José de 54; Joselyn de 24; y Claudia de 21.

Uno de ellos ya contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativo.

Las autoridades presumen que los detenidos formaban parte de un grupo de la delincuencia

organizada.

Entre lo que se les decomisó también había dinero en efectivo, teléfonos celulares, así como un par de basculas grameras.