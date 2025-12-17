Caen cinco personas con más de 200 dosis de droga en San Nicolás

Durante la inspección, a los ahora detenidos se les localizaron diversos envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana

Cinco personas fueron detenidas en posesión de más de 200 dosis de presuntas drogas durante un operativo realizado en el municipio de San Nicolás, como parte de una investigación en curso relacionada con actividades delictivas en la zona metropolitana.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en la colonia Jardines de Anáhuac, cuando autoridades desplegaron un dispositivo estratégico con el objetivo de ubicar a personas previamente identificadas como sospechosas. Durante los recorridos de vigilancia, los agentes detectaron un vehículo Peugeot 308 que coincidía con las características previamente obtenidas mediante labores de inteligencia.

La unidad fue interceptada en el cruce de la calle C-12 y la Cuarta Avenida, donde los ocupantes fueron abordados para una revisión preventiva. En el lugar se encontraban Dulce “N”, de 19 años; Niria “N”, de 24; Luis “N”, de 22; José “N”, de 25, y Gilberto “N”, de 45 años de edad, quienes quedaron bajo investigación.

Durante la inspección, a los ahora detenidos se les localizaron diversos envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de dosis de una sustancia sólida cristalina similar al cristal y otras más de una sustancia blanca con características propias de la cocaína en piedra, sumando más de 200 dosis aseguradas en total.

De acuerdo con información preliminar, se presume que los cinco detenidos podrían estar relacionados con un grupo delictivo con presencia a nivel nacional e incluso internacional, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente dicha vinculación, por lo que las indagatorias continúan bajo el principio de presunción de inocencia.

Tras el aseguramiento, las personas y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones. La detención fue realizada de manera conjunta por elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.