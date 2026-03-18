Caen cinco en operativos del fin de semana en Santa Catarina

Durante las acciones también se logró el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego y un vehículo con irregularidades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a cinco personas durante operativos de prevención y vigilancia realizados el fin de semana en distintos puntos del municipio de Santa Catarina.

Durante las acciones también se logró el aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego y un vehículo con irregularidades.

La primera detención ocurrió durante la madrugada del 14 de marzo en la colonia Puerta del Sol, donde fue arrestado Diego “N”, de 21 años, luego de ser detectado circulando a exceso de velocidad sobre la avenida Manuel Ordóñez.

Al momento de su captura, los oficiales le aseguraron un arma de fuego corta con cartuchos útiles, dosis de una sustancia con características del cristal, dinero en efectivo, un teléfono celular y el vehículo que conducía.

Más tarde, en la avenida Luis Donaldo Colosio, fue detenido Ricardo “N”, de 25 años, quien arrojó una bolsa negra al notar la presencia policial. Dentro se localizaron dos bolsas con hierba verde con características de marihuana y 19 envoltorios con aparente cristal.

En otro hecho registrado la noche del sábado en la colonia Trabajadores, fue detenida Estefani Yamilet “N”, de 25 años, luego de que presuntamente intentara ocultar entre su ropa un envoltorio con una sustancia sólida con características del cristal.

Durante la madrugada del domingo, en la colonia El Obispo, los oficiales detuvieron a Efraín Daniel “N”, de 23 años, quien portaba una mochila con 15 envoltorios con hierba verde y seca similar a la marihuana.

Finalmente, sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura de la colonia Bosques de Santa Catarina, fue detenido Juan Francisco “N”, de 40 años, quien conducía una motocicleta a exceso de velocidad, sin luces y realizando maniobras peligrosas.

Tras revisar la unidad, se detectó que las placas correspondían a otro vehículo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad por el delito de falsificación de documentos.

Las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.