Caen camiones en zanja cubierta por encharcamientos

Tras las lluvias registradas en la zona, la falta de drenaje provocó un gran encharcamiento, el cual impidió a los automovilistas observar los pozos

Desde hace siete años los vecinos de la colonia Juana de Arco en Monterrey y de Valle del Nogalar en San Nicolás llevan sufriendo de diversos baches, los cuales se han convertido en socavones.

Si no fuera poco, tras las lluvias registradas en la zona, la falta de drenaje provocó un gran encharcamiento, el cual impidió a los automovilistas observar los pozos, como es el caso del señor Sergio.

"Si ahí exactamente donde cayó el joven aquí de la camioneta, es el primero que cayó usted, el primero ya había caído, pero me ha salido, pero pues nunca arreglaron aquí en la calle".

Su camión en el que se disponía a dirigirse a su trabajo cayó dentro de un bache provocando se atorará, en ese momento un tráiler le dio un empujón para salir sin embargo, metros adelante caería en otro, destrozándole la llanta.

Como el, el señor Juan José, quien tampoco observó el pozo y cayó, haciendo se desprendiera de la defensa de su auto.

"Iba bien despacito, para que no se me mojara y como quiera hasta la defensa, ya perdí hasta mi defensa. La placa se perdió; ahí ya no encontré las placas, no, ahí andaban volando”

Como ellos, muchos más seguían cayendo; fue hasta después de una hora que un elemento decidió llegar al lugar; sin embargo, la respuesta fue negativa, pues los baches no estaban en el carril de su municipio.

Tras la llegada de elementos de la policía vial de Monterrey, acordonaron la zona y colocaron un trafitambo, buscando así advertir del socavón.

Sin embargo, los vecinos piden a las autoridades que se tapen los baches y se solucione la cuestión del drenaje para la fluidez del agua.