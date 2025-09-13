Caen asaltantes de taxista por aplicación en Salinas Victoria

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor se encontraba siendo golpeado y sometido dentro de su vehículo cuando logró escapar.

Un conductor de taxi por aplicación fue víctima de una banda de asaltantes en el municipio de Salinas Victoria.

El asalto con violencia se registró en la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor se encontraba siendo golpeado y sometido dentro de su vehículo cuando logró escapar.

La víctima logró pedir ayuda a una unidad de la policía municipal que patrullaba la zona.

Gracias a la rápida reacción de los elementos, fueron detenidos Eleazar 'N', de 34 años; Salvador 'N', de 37 años; y Elías 'N', de 36 años.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se inicie el debido proceso legal.