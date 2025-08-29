Caen árboles dentro de Secundaria 11; SEP retira troncos y ramas

Tras el reporte en Info7, la Secretaría de Educación informó que trabajadores fueron asignadas en la poda del árbol, así como en el retiro de la basura vegetal

La Secundaria Estatal Número 11 "General Pedro María Anaya", en la colonia Burócratas del Estado, al poniente de Monterrey, está muy descuidada.

Encima, en el jardín, dos de sus enormes árboles, que ya están viejos y secos, cayeron obstaculizando la zona de la entrada.

Los vecinos de este plantel público reportaron ante Info7 que el desplome de los árboles ocurrió con las recientes lluvias.

Pero aclararon que la vida de esas especies verdes pudo prolongarse si desde hace décadas se hubiera iniciado dándoles mantenimiento.

Personal de la institución se aplicó en tareas de limpieza, para despejar la zona.

Además, en el interior del plantel hay mucha maleza, acumulada durante meses y más meses.



Tras el reporte hecho en Info7, la Secretaría de Educación informó que una cuadrilla de trabajadores fue asignada en la poda del árbol, así como en el retiro de la basura vegetal.

La petición de los padres de familia es que el nuevo ciclo educativo 2025-2026, que arranca este 1 de septiembre, transcurra en un entorno seguro para los menores.