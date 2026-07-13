Caen a presuntos generadores de violencia en Ciénega de Flores

Juan "N" y Ángela "N" fueron detenidos con un arma corta, 45 dosis de una sustancia con características del cristal, dinero en efectivo y un teléfono celular

Dos personas identificadas como presuntos generadores de violencia fueron detenidas durante un operativo realizado en el municipio de Ciénega de Flores.

La intervención ocurrió en la colonia Villas de Alcalá, donde los oficiales localizaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características derivadas de trabajos de investigación. Al momento de ser ubicados, ambos protagonizaban una discusión en la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como Juan "N" de 45 años, y Ángela "N"de 29.

Durante la revisión, los policías aseguraron un arma corta, tres cargadores abastecidos con cartuchos útiles, 45 dosis de una sustancia con características del cristal, dinero en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con Fuerza Civil, los ahora detenidos son considerados presuntos generadores de violencia en la región.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.