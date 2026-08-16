Caen 6 con armas y droga en la colonia Industrial

Fuerza Civil detuvo a cinco adultos y a una menor tras asegurarles armas, cargadores y droga en el municipio de Monterrey.

Cinco adultos y una adolescente fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante operativos simultáneos realizados en la colonia Industrial, en Monterrey.

Las acciones estuvieron a cargo de la División de Inteligencia, luego de investigaciones que llevaron a los policías hasta un vehículo Hyundai Sonata que se encontraba estacionado sobre Calzada Guadalupe Victoria y Amado Nervo.

En el lugar fueron detenidos Jesús “N”, de 26 años; Miriam “N”, de 43; Carolina “N”, de 23, y una adolescente de 16 años.

A los detenidos les aseguraron un arma corta, tres cargadores abastecidos, 25 envoltorios con presuntos enervantes, dinero en efectivo y otros objetos.

Posteriormente, en el mismo sector, fue detenido Brayan “N”, de 25 años, a quien le aseguraron dos cargadores abastecidos.

En una tercera intervención fue capturado Ángel “N”, de 26 años, quien tenía en su poder un arma larga, un cargador abastecido y diversos envoltorios con presuntos enervantes.

Los cinco adultos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que la adolescente fue trasladada ante las autoridades correspondientes para determinar su situación.