Caen 5 presuntos integrantes de grupo delictivo con armas y droga

La detención fue realizada por elementos de Fuerza Civil en la colonia Valle de Santa Lucía, donde los ahora detenidos ya habían sido detectados

Cuatro hombres y una mujer considerados presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en el estado fueron capturados en un operativo estratégico al norponiente de Monterrey.

La detención fue realizada por elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil en la colonia Valle de Santa Lucía, específicamente sobre la calle Lic. J. Silva, entre Raúl Caballero y Luis M. Farías, donde los ahora detenidos ya habían sido detectados por labores de seguimiento e inteligencia.

De acuerdo con el informe oficial, los cinco sospechosos se encontraban sobre la vía pública, lo que permitió a los agentes identificarlos plenamente con base en las características físicas previamente recabadas.

Los detenidos:

• Mario “N”, 26 años.

• Fernando “N”, 27 años.

• Irma “N”, 27 años.

• Clemente “N”, 52 años.

• Fidencio “N”, 52 años.

Tras una revisión precautoria a sus pertenencias, los oficiales aseguraron:

• Un arma corta abastecida.

• 66 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana.

• 29 dosis de una sustancia sólida color rosa similar a la cocaína.

• 44 envoltorios con sustancia blanca con características de cocaína en piedra.

• 60 dosis de una sustancia granulada parecida al cristal.

• Dinero en efectivo.

• Equipo de gramaje.

Cabe señalar que las autoridades revelaron que Mario “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, por lo que su captura era prioritaria dentro de los objetivos de seguridad.

Ante los indicios asegurados y los antecedentes, los cinco presuntos generadores de violencia fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.