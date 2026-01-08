Caen 2 hombres armados y una adolescente con un menor en García

Un niño de aproximadamente tres años fue canalizado al DIF, mientras que la adolescente quedó a disposición de la autoridad especializada

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres armados en compañía de una adolescente y un niño de 3 años, a quienes les aseguraron armas de fuego y diversas dosis de droga, en el municipio de García.

La intervención ocurrió en el cruce de Paseo de las Palmas y Paseo de los Álamos, en la colonia Paseo de las Torres, donde los oficiales detectaron a varias personas consumiendo sustancias en la vía pública.

Los detenidos fueron identificados como Omar “N”, de 19 años, y Ángel “N”, de 23, junto con una menor de 17 años.

Durante la revisión se aseguraron dos armas cortas con cargadores y 27 cartuchos, más de 190 dosis de presunta marihuana y cristal, además de básculas digitales, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Un niño de aproximadamente tres años fue canalizado al DIF, mientras que la adolescente quedó a disposición de la autoridad especializada; los adultos fueron puestos ante el Ministerio Público.